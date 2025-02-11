Бреев Петр Васильевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Бреев Петр Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1925, Россия

умер 1978

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Бреев ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Бреева (Леонова) Анна Александровна24.02.1924 г.р.
Дети
Бреев Александр Петрович18.11.1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Бреев Василий

Мать: ?

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бреева (Леонова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1944

Сын: Бреев Александр Петрович

Мать ребёнка: Бреева (Леонова) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1978

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