Бреев Петр Васильевич
мужской, родился 1925, Россия
умер 1978
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБреев ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Бреева (Леонова) Анна Александровна24.02.1924 г.р.
Дети
Бреев Александр Петрович18.11.1944 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Бреев Василий
Мать: ?
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1944
Мать ребёнка: Бреева (Леонова) Анна Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1978