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Анна Илларионова

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.11.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1894 ст.

Отец: Ларион Данилов

Мать: Параскева Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155
Бракосочетание
22.01.1916 ст.

Муж: Паркаев Михаил Павлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155 поручители по жениху: села Новых Маклауша крестьяне: Николай Лаврентьев Королев и Григорий Козьмич Петров по невесте: села Новог оМаклауша крестьяне: Стефан Дании... Показать все
Смерть
Неизвестно
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