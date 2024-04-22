Анна Илларионова
Место рождения
Дата рождения16.11.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1894 ст.
Отец: Ларион Данилов
Мать: Параскева Егорова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155
Бракосочетание
22.01.1916 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155 поручители по жениху: села Новых Маклауша крестьяне: Николай Лаврентьев Королев и Григорий Козьмич Петров по невесте: села Новог оМаклауша крестьяне: Стефан Дании... Показать все
Смерть
Неизвестно