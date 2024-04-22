Суркова (Булыгина) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Булыгин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1897 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Сурков Дмитрий Иосифович
Осоргино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Крестьянин деревни Солослова Иван Фаддеев Семенов и крестьянская девица деревни Ликина Татьяна Григорьевна Булыгина ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2326, стр. 55
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно