Суркова (Булыгина) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Булыгина) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булыгин Григорий Васильевич

Мать: не указана

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1897 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Сурков Дмитрий Иосифович

Осоргино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Крестьянин деревни Солослова Иван Фаддеев Семенов и крестьянская девица деревни Ликина Татьяна Григорьевна Булыгина ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2326, стр. 55
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Дмитрий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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