Сорокина Настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Настя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорокин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Варлам Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Кузнецов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробъева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий

Смерть
Неизвестно
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