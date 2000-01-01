Сорокина Настя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Варлам Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Кузнецов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробъева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий
Смерть
Неизвестно