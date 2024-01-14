Передерко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передерко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Передерко Григорий

Мать: Передерко (Халак) Юстния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Передерко Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Передерко Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Передерко Лариса

Смерть
Неизвестно

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