Передерко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Передерко Григорий
Мать: Передерко (Халак) Юстния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Передерко Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Передерко Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Передерко Лариса
Смерть
Неизвестно