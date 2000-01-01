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Елизаров Кузнецов Василий

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.12.1879

Дата смерти

12.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1879

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
31.12.1879
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
12.01.1880
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.01.1880
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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