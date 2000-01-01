Елизаров Кузнецов Василий
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения30.12.1879
Дата смерти12.01.1880
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1879
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
31.12.1879
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
12.01.1880
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.01.1880
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя