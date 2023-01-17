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Коновалова Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1897 ст.

Сын: Коновалов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Фёдорович

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Фёдорович

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.

Сын: Коновалов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Фёдорович

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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