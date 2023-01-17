Коновалова Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1897 ст.
Сын: Коновалов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.
Сын: Коновалов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно