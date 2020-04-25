Шишкина (Пенизина) Валентина Артимоновна
Место рождения
Дата рождения03.02.1938
Дата смерти25.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1959
Дочь: Ельникова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1963
Сын: Шишкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шишкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1966
Сын: Шишкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шишкин Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2020