Шишкина (Пенизина) Валентина Артимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Пенизина) Валентина Артимоновна

Шишкина (Пенизина) Валентина Артимоновна

avatar

Место рождения

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

03.02.1938

Дата смерти

25.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
19.08.1959

Дочь: Ельникова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Федорович

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
23.12.1963

Сын: Шишкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шишкин Николай Федорович

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
12.10.1966

Сын: Шишкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шишкин Николай Федорович

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Николай Федорович

Смерть
25.04.2020
Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close