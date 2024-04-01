Макаров Алексей Варлаамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Варлаам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова (Макарова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1906
Сын: Макаров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Макарова Хаврония Петровна
Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно