Макаров Алексей Варлаамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Алексей Варлаамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Варлаам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова (Макарова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1906

Сын: Макаров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова Хаврония Петровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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