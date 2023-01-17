Сенин Евдоким Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенин Евдоким Матвеевич

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Место рождения

Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

?.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Сенин Матвей

Мать: не указана

Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Сенин Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенин Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Максимовна

Смерть
?.09.1992
Землино, Рузский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Грибцово, Рузский, Московская область
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