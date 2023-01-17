Сенин Евдоким Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти?.09.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Сенин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1925
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Место жительства
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенин Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Максимовна
Смерть
?.09.1992
Землино, Рузский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Грибцово, Рузский, Московская область