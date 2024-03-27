Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович

Место рождения

с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Рождение ребёнка
1908

Сын: Мирсаяпов Мухамет

Мать ребёнка: Мирсаяпова Фариза

с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гилязова Миннижиган

Мать ребёнка: Мирсаяпова Фариза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирсаяпов Карим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирсаяпов Кашап

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамзиан

Мать ребёнка: Мирсаяпова Фариза

Смерть
Неизвестно
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