Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович
Место рожденияс.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мирсаяпов Мухамет
Мать ребёнка: Мирсаяпова Фариза
с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гилязова Миннижиган
Мать ребёнка: Мирсаяпова Фариза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирсаяпов Карим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирсаяпов Кашап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамзиан
Мать ребёнка: Мирсаяпова Фариза
Смерть
Неизвестно