Мышкевич Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкевич Николай Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.?

Сын: Мышкевич Константин Николаевич

Мать ребёнка: Мышкевич Нина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаустова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мышкевич Нина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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