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Кравцова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1893

Дата смерти

19.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимети (Кравцова) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Кравцов Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
19.03.1922

Дочь: Чистякова (Кравцова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Кравцов Трофим Филиппович

Семёновка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1924

Сын: Кравцов Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Кравцов Трофим Филиппович

Смерть
19.07.1975

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