Кравцова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1893
Дата смерти19.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимети (Кравцова) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Кравцов Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
19.03.1922
Дочь: Чистякова (Кравцова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Кравцов Трофим Филиппович
Семёновка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1924
Сын: Кравцов Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Кравцов Трофим Филиппович
Смерть
19.07.1975