Самоваров Иван Абрамов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Смутин Абрам Федотов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Самоваров Александр Иванов
Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно