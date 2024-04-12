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Самоваров Иван Абрамов

Место рождения

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Смутин Абрам Федотов

Мать: Анна Иванова

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Самоваров Александр Иванов

Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Самоваров Петр Иванов

Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Самоваров Федот Иванов

Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Самоваров Иван Иванов

Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоваров Федор Иванов

Мать ребёнка: Самоварова Дарья Андреева

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоварова Дарья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
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