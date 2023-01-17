Басиева (Килейникова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басиева (Килейникова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1917

Отец: Килейников Михаил

Мать: Килейникова Ольга

Рождение ребёнка
16.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басиев Тазрет

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Басиев Тасолтан

Отец ребёнка: Басиев Тазрет

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басиев Тазрет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басиев Тазрет

Смерть
Неизвестно
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