Басиева (Килейникова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1917
Отец: Килейников Михаил
Мать: Килейникова Ольга
Рождение ребёнка
16.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басиев Тазрет
Рождение ребёнка
23.09.1947
Сын: Басиев Тасолтан
Отец ребёнка: Басиев Тазрет
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басиев Тазрет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басиев Тазрет
Смерть
Неизвестно