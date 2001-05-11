Копсов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопсов Анатолий Васильевич

Копсов Анатолий Васильевич

Место рождения

Репище, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.03.1925

Дата смерти

11.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925

Отец: не указан

Мать: Копсова Софья

Репище, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close