Неяглов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов Степан Андреевич

Неяглов Степан Андреевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемник
12.05.1891
Браком сочетавшихся Неяглова Алексея Ивановича, 1869 г.р., дер. Кряжи и Брызгаловой Евдокии Васильевны, 1873 г.р., дер. Чулково
Рождение ребёнка
1900

Сын: Неяглов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.