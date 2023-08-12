Неяглов Степан Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Неяглов ID
Мать: не указана
Восприемник
12.05.1891
Браком сочетавшихся Неяглова Алексея Ивановича, 1869 г.р., дер. Кряжи и Брызгаловой Евдокии Васильевны, 1873 г.р., дер. Чулково
Рождение ребёнка
1900
Сын: Неяглов Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно