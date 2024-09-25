Егоров Егор
Место рожденияЕздуново
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Зиновьев Егор
Мать: Никифорова Мариамна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларионова Татьяна
Рождение ребёнка
27.06.1893 ст.
Сын: Егоров Павел
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна
Рождение ребёнка
29.08.1897 ст.
Сын: Егоров Семен
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна
Рождение ребёнка
24.02.1899 ст.
Сын: Егоров Тарасий
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна
Рождение ребёнка
10.03.1900 ст.
Дочь: Егорова Мария
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна
Рождение ребёнка
10.03.1900 ст.
Дочь: Егорова Дарья
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.
Дочь: Егорова Наталья
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна
Смерть
Неизвестно