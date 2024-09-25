Егоров Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Егор

Егоров Егор

Место рождения

Ездуново

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Зиновьев Егор

Мать: Никифорова Мариамна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Татьяна

Рождение ребёнка
27.06.1893 ст.

Сын: Егоров Павел

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.08.1897 ст.

Сын: Егоров Семен

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.02.1899 ст.

Сын: Егоров Тарасий

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.03.1900 ст.

Дочь: Егорова Мария

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.03.1900 ст.

Дочь: Егорова Дарья

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.

Дочь: Егорова Наталья

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.