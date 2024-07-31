Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Иван
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Маслов Георгий
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
12.06.1897
Сын: Маслов Стефан
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: (Маслова) Мария
Отец ребёнка: Маслов Иван
Смерть
Неизвестно