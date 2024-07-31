Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Маслов Георгий

Отец ребёнка: Маслов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.06.1897

Сын: Маслов Стефан

Отец ребёнка: Маслов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.07.1900

Дочь: (Маслова) Мария

Отец ребёнка: Маслов Иван

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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