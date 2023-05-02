Скобелева Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобелев Иларион Макарович
Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович
Рождение ребёнка
?.08.1913
Сын: Скобелев Кузьма Макарович
Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович
Рождение ребёнка
27.05.1927
Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович
Рождение ребёнка
04.07.1929
Дочь: Маслова Зинаида
Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович
Смерть
Неизвестно