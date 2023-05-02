Скобелева Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева Ульяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелев Макар Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобелев Иларион Макарович

Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович

Рождение ребёнка
?.08.1913

Сын: Скобелев Кузьма Макарович

Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович

Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Скобелев Роман Макарович

Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович

Рождение ребёнка
04.07.1929

Дочь: Маслова Зинаида

Отец ребёнка: Скобелев Макар Илларионович

Смерть
Неизвестно

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