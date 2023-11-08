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Рубанова Евдокия Филипповна

Место рождения

Орловской губернии Малоархангельского уезда д. Серечки

Дата рождения

?.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

1884 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
?.02.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловской губернии Малоархангельского уезда д. Серечки
Бракосочетание
15.01.1882 ст.

Муж: Рубанов Петр Филиппович

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители: По жениху: Верхнеуральские мещане Алексей Иванович Буханов и Иван Никифоров Тележкин По невесте: Орловской губернии Малоархангельского уезда д. Мерновка крестьяне Леоновы Константин и Ермо... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1884

Дочь: Рубанова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Рубанов Петр Филиппович

Рождение ребёнка
?.08.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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