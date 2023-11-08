Рубанова Евдокия Филипповна
Место рожденияОрловской губернии Малоархангельского уезда д. Серечки
Дата рождения?.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
?.02.1862 ст.
Орловской губернии Малоархангельского уезда д. Серечки
Бракосочетание
15.01.1882 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители: По жениху: Верхнеуральские мещане Алексей Иванович Буханов и Иван Никифоров Тележкин По невесте: Орловской губернии Малоархангельского уезда д. Мерновка крестьяне Леоновы Константин и Ермо... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1884
Дочь: Рубанова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Рубанов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
?.08.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Петр Филиппович
Смерть
Неизвестно