Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1854

Сын: Осип Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Смерть
Неизвестно

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