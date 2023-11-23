Анна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1852
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1854
Сын: Осип Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Смерть
Неизвестно