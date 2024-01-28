Климова Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова Марфа Андреевна

Климова Марфа Андреевна

Место рождения

Нерехтский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Климов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Климова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Климов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Климов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Климова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Климов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.