Климова Марфа Андреевна
Место рожденияНерехтский уезд
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Климов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Климова) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Климов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Климова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Климов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно