Широков Тимофей Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти31.07.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Широков Трифон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1877
Сын: Широков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Широкова Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
18.06.1879 ст.
Дочь: Широкова Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Широкова Елена Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Елена Тихоновна
Смерть
31.07.1879