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Широков Тимофей Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

31.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Широков Трифон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1877

Сын: Широков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Широкова Елена Тихоновна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.06.1879 ст.

Дочь: Широкова Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Широкова Елена Тихоновна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Елена Тихоновна

Смерть
31.07.1879
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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