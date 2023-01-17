Садыков Ревдар Фаизович
Место рождения
Дата рождения20.01.1937
Дата смерти21.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1955
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1955 по 1956
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1956 по 1989
Смерть
21.11.1989