Садыков Ревдар Фаизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Ревдар Фаизович

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Место рождения

Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1937

Дата смерти

21.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1955
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1955 по 1956
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1956 по 1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.11.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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