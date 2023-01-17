Волчкова (Грушина) Александра Матвеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1895
Рождение ребёнка
21.11.1895
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Рождение ребёнка
11.07.1901
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Рождение ребёнка
20.12.1907
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Рождение ребёнка
21.09.1910
Дочь: Евфрасиния Петровна
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Рождение ребёнка
03.12.1917
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов
Смерть
Неизвестно