Волчкова (Грушина) Александра Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Грушина) Александра Матвеева

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1895

Муж: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1895

Сын: Волчков Митрофан Петров

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1907

Сын: Волчков Петр Петрович

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1910

Дочь: Евфрасиния Петровна

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1917

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Волчков Петр Максимов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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