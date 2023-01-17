Журавлева (Медведева) Евдокия Якимовна
Место рождения
Дата рождения24.02.1886 ст.
Дата смерти09.07.1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1886 ст.
Отец: Медведев Яким Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1906
Дочь: Кулагина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.
Сын: Журавлев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Рождение ребёнка
03.05.1911
Сын: Журавлев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Рождение ребёнка
12.07.1913
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Журавлев Николай Егорович
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Рождение ребёнка
14.06.1917
Дочь: Журавлева Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Журавлев Ксенофонт Георгиевич
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Журавлев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Смерть
09.07.1981