Журавлева (Медведева) Евдокия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Медведева) Евдокия Якимовна

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Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1886 ст.

Дата смерти

09.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1886 ст.

Отец: Медведев Яким Антонович

Мать: не указана

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1906 ст.

Муж: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Рождение ребёнка
28.12.1906

Дочь: Кулагина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.

Сын: Журавлев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1911

Сын: Журавлев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Журавлев Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Журавлев Николай Егорович

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Рождение ребёнка
14.06.1917

Дочь: Журавлева Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Журавлев Ксенофонт Георгиевич

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Журавлев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Смерть
09.07.1981
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