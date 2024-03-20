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Fedden Charles

Место рождения

Northumberland, England

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.09.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Между 1797 и 1801 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: Sarah

Northumberland, England
Место жительства
1841
Northumberland Street Ridley Place, Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Бракосочетание
13.07.1861

Жена: Mary

Frue Kirke Or Vor Frue Kirke, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark
Работа или профессия
Неизвестно
Sproglærer
Место жительства
Неизвестно
Øster Farimagsgade 18, Copenhagen, Denmark
Смерть
04.09.1901
Похороны
Неизвестно
Assistens Kirkegård, Sankt Jakobs (Sankt Jacobs), Copenhagen, Denmark
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