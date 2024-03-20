Fedden Charles
Место рожденияNorthumberland, England
Дата рождения1832
Дата смерти04.09.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Мать: Sarah
Northumberland, England
Место жительства
1841
Northumberland Street Ridley Place, Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Бракосочетание
13.07.1861
Жена: Mary
Frue Kirke Or Vor Frue Kirke, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark
Работа или профессия
Неизвестно
Sproglærer
Место жительства
Неизвестно
Øster Farimagsgade 18, Copenhagen, Denmark
Смерть
04.09.1901
Похороны
Неизвестно
Assistens Kirkegård, Sankt Jakobs (Sankt Jacobs), Copenhagen, Denmark