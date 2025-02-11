Кряжева Марфа Леонтьевна Кряжева 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Марфа Леонтьевна Кряжева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1883, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Супруги
Кряжев Петр Филиппович1883 г.р.
Дети
(Кряжева) Матрена Петровна01.11.1904 г.р.
Кряжев Леонид Петрович06.08.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Бракосочетание
09.01.1902

Муж: Кряжев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: (Кряжева) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Кряжев Петр Филиппович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
06.08.1912

Сын: Кряжев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Кряжев Петр Филиппович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Рождение ребёнка
24.08.1914

Сын: Кряжев Петр Петрович

Отец ребёнка: Кряжев Петр Филиппович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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