Кряжева Марфа Леонтьевна Кряжева
женский, родилась 1883, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Супруги
Кряжев Петр Филиппович1883 г.р.
Дети
(Кряжева) Матрена Петровна01.11.1904 г.р.
Кряжев Леонид Петрович06.08.1912 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.01.1902
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: (Кряжева) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Кряжев Петр Филиппович
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.08.1912
Отец ребёнка: Кряжев Петр Филиппович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.08.1914
Сын: Кряжев Петр Петрович
Отец ребёнка: Кряжев Петр Филиппович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область