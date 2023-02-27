Рогоза Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Рогоза Кузьма
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рогоза Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Рогоза Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рогоза Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1799