Рогоза Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогоза Григорий

Рогоза Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Рогоза Кузьма

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогоза Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Рогоза Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рогоза Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1799

Мы используем куки для улучшения работы сайта.