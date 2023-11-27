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Рабинов Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Рабинов Василий Игнатьевич

Мать: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рабинов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Рабинов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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