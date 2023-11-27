Рабинов Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Рабинов Василий Игнатьевич
Мать: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рабинов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно