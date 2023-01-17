Зверев Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Зверев Сергей Егорович
Мать: Федина Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989
Львов, Львівська область