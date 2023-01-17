Зверев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Михаил Сергеевич

Зверев Михаил Сергеевич

avatar

Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Зверев Сергей Егорович

Мать: Федина Мария Фёдоровна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989
Львов, Львівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close