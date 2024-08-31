Луценко (Чмоленко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Чмоленко) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чмоленко Иван Митрофанович

Мать: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луценко (Луценко) Маргарита

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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