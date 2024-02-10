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Вокуев Михаил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вокуев Афонасий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Вокуев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Вокуев Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Вокуев Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Вокуев Порфирий Михайлович

Мать ребёнка: Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Вокуев Порфирий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вокуева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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