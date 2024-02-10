Вокуев Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вокуев Афонасий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вокуев Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вокуев Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Вокуев Порфирий Михайлович
Мать ребёнка: Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Вокуев Порфирий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вокуева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно