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Банникова Наталья Ефимовна

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Место рождения

Бияваш, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Вычислено 1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бияваш, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
10.11.1897 ст.

Муж: Банников Владимир Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
В МК записано отчество Наталья по крестному отцу Сергиева (Сергеева)
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Сын: Банников Никита Владимирович

Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.

Сын: Банников Василий Владимирович

Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1908 ст.

Сын: Банников Павел Владимирович

Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Банников Петр Владимирович

Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1980
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
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