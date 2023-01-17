Банникова Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиВычислено 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1897 ст.
В МК записано отчество Наталья по крестному отцу Сергиева (Сергеева)
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Сын: Банников Никита Владимирович
Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.
Сын: Банников Василий Владимирович
Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.06.1908 ст.
Сын: Банников Павел Владимирович
Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.08.1910
Сын: Банников Петр Владимирович
Отец ребёнка: Банников Владимир Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1980
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область