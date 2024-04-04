Никитина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Никитин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Никитин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Золотухино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрекалина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович
Смерть
1959
Умерла в 94 года