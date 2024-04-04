Никитина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никитин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Никитин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Никитин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Никитин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Золотухино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Никитин Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекалина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Максимович

Смерть
1959
Умерла в 94 года
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