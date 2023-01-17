Чурмазова (Хлынова) Настасья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурмазова (Хлынова) Настасья Константиновна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

14.12.1809 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1809 ст.

Отец: Хлынов Константин Степанович

Мать: Хлынова Параскева Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
11.06.1826 ст.

Муж: Чурмазов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чурмазов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Чурмазов Степан Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1837 ст.

Сын: Чурмазов Николай Степанович

Отец ребёнка: Чурмазов Степан Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
203-745-1455 1079об-1080
Смерть
После 1858
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
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