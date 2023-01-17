Чурмазова (Хлынова) Настасья Константиновна
Место рождения
Дата рождения14.12.1809 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1809 ст.
Бракосочетание
11.06.1826 ст.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чурмазов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Чурмазов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1837 ст.
Сын: Чурмазов Николай Степанович
Отец ребёнка: Чурмазов Степан Михайлович
203-745-1455 1079об-1080
Смерть
После 1858