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Бикбулатов Зигангир Минигулов
Бикбулатов Зигангир Минигулов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1869
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михингуль
Около 1846 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец:
Михингуль
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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