Старицына (Лиханова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицына (Лиханова) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1931

Сын: Старицын Александр Константинович

Отец ребёнка: Старицын Константин Михайлович

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Муравейко Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Старицын Константин Михайлович

Смерть
21.12.1970
Тохтор, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
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