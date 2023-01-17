Старицына (Лиханова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1931
Сын: Старицын Александр Константинович
Отец ребёнка: Старицын Константин Михайлович
Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Муравейко Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Старицын Константин Михайлович
Смерть
21.12.1970
Тохтор, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край