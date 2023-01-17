Шервуд Владимир Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шервуд Владимир Осипович

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Место рождения

с. Ислеево, Елатомский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

30.08.1842

Дата смерти

21.07.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ислеево, Елатомский уезд, Тамбовская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Англия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.07.1897
Москва, город федерального значения Москва
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