Шервуд Владимир Осипович
Место рожденияс. Ислеево, Елатомский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения30.08.1842
Дата смерти21.07.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ислеево, Елатомский уезд, Тамбовская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Англия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1897