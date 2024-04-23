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Дарья Гавриловна

Место рождения

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

23.09.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Николай Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Георгий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Захар Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Дочь: Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1895

Дочь: Феодора Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Дмитрий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1896

Сын: Тихон Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Павел Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
23.09.1908

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