Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти23.09.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1878
Муж: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Николай Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
02.11.1885
Сын: Георгий Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
04.09.1887
Сын: Захар Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1889
Дочь: Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
08.02.1895
Дочь: Феодора Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
08.02.1895
Сын: Дмитрий Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1896
Сын: Тихон Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1901
Сын: Павел Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Яковлевич
Смерть
23.09.1908