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Tuller Elijah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1757

Дата смерти

29.12.1819

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1757

Отец: Tuller Elijah Sr

Мать: Tuller (Case) Sarah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tuller Jay

Мать ребёнка: Tuller (Eno) Mary Polly

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hollister (Tuller) Mary Polly

Мать ребёнка: Tuller (Eno) Mary Polly

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1782

Жена: Tuller (Eno) Mary Polly

Рождение ребёнка
10.09.1787

Дочь: Case (Tuller) Abigail Abi

Мать ребёнка: Tuller (Eno) Mary Polly

Смерть
29.12.1819

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