Tuller Elijah
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1757
Дата смерти29.12.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1757
Отец: Tuller Elijah Sr
Мать: Tuller (Case) Sarah
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tuller Jay
Мать ребёнка: Tuller (Eno) Mary Polly
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hollister (Tuller) Mary Polly
Мать ребёнка: Tuller (Eno) Mary Polly
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1782
Жена: Tuller (Eno) Mary Polly
Рождение ребёнка
10.09.1787
Дочь: Case (Tuller) Abigail Abi
Мать ребёнка: Tuller (Eno) Mary Polly
Смерть
29.12.1819