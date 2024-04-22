Сыромятников Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти12.09.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Сыромятников Алексей Козьмич
Бракосочетание
16.01.1816
Жена: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Сыромятников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.09.1855