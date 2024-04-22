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Сыромятников Яков Алексеевич

Место рождения

Бутырки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

12.09.1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Сыромятников Алексей Козьмич

Мать: не указана

Бутырки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.01.1816

Жена: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Сыромятников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.09.1855
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