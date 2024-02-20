Федоренко (Карая) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко (Карая) Мария Филипповна

Федоренко (Карая) Мария Филипповна

avatar

Место рождения

СССР, ст. Новолеушковская Павловского района Краснодарского края

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

02.02.1992

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Карый Филипп Игнатьевич

Мать: Карая Ксения Архиповна

СССР, ст. Новолеушковская Павловского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
13.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоренко Анатолий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоренко Анатолий Кузьмич

Смерть
02.02.1992
СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Похороны
Неизвестно
СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close