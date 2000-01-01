жена Егора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Колесов Александр Егорович
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нику(о)лина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор