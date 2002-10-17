Корпачева Вероника Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корпачева Вероника Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2002

Отец: Корпачёв Евгений Николаевич

Мать: Корпачева Ирина Николаевна

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