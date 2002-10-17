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Корпачева Вероника Евгеньевна
Корпачева Вероника Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.2002
Пол
Женский
Отец
Корпачёв Евгений Николаевич
1972 г.р.
Мать
Корпачева (Игнатова) Ирина Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2002
Отец:
Корпачёв Евгений Николаевич
Мать:
Корпачева Ирина Николаевна
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