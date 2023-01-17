Дружков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружков Николай Александрович

Дружков Николай Александрович

avatar

Место рождения

Ромачево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ромачево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1973
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
2011
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close