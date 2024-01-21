Семенищев Гаврило Семенов
Место рожденияНовый Дилижан
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Семенищев Семен Алексеев
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Семенищев Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Семенищев Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1880
Сын: Семенищев Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Семенищев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Семенищева Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Семенищева Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
После 1886
Дочь: Семенищева Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1888
Сын: Семенищев Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
Неизвестно