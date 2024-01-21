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Семенищев Гаврило Семенов

Место рождения

Новый Дилижан

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Семенищев Семен Алексеев

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Семенищев Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Семенищев Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1880

Сын: Семенищев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Семенищев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Семенищева Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Семенищева Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
После 1886

Дочь: Семенищева Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1888

Сын: Семенищев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья

Смерть
Неизвестно

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