Антипова Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Ирина Игоревна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.12.1985

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1963 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.12.2009

Дочь: Пряхина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Пряхин Алексей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.12.2014

Дочь: Антипова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Пряхин Алексей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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