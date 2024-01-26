Антипова Ирина Игоревна
Место рождения
Дата рождения08.12.1985
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.12.2009
Дочь: Пряхина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Пряхин Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
22.12.2014
Дочь: Антипова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Пряхин Алексей Анатольевич