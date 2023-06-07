Мошков Максим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошков Максим Григорьев

Мошков Максим Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: /машков/ Григорий Иванов

Мать: /машкова/ Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
17.01.1905

Сын: Машков Максим Максимович

Мать ребёнка: Мошкова Анастасия Яковлева

Боково, Богородский, Московская область
http://www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/?find=1&z=1&x=38.161053&y=56.047787 | деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close