Мошков Максим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Рождение ребёнка
17.01.1905
Мать ребёнка: Мошкова Анастасия Яковлева
http://www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/?find=1&z=1&x=38.161053&y=56.047787 | деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Смерть
После 1917
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)